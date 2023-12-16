اتحاد عمال مصر ينعي أمير دولة الكويت: خالص العزاء للأسرة الحاكمة

كتبت آية دعبس

نعى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، وفاة أمير دوله الكويت نواف الاحمد الجابر الصباح.

وقدم محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر باسمه وباسم جميع قيادات وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والنقابات العامة، خالص العزاء للأسرة الحاكمة بالكويت وشعب الكويت الشقيق والأمة العربية والإسلامية.

داعيا الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان وان لله وان اليه راجعون.

وشارك العالم العربى الكويت وشعبها حزنها لمصابها الجلل، حيث نعى العالم العربى وفى مقدمته مصر قيادة وشعبا، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذى وافته المنية، السبت.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية:"ينعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، الزعيم الفقيد، الرجل العظيم، الذي كان داعمًا لأمته العربية والإسلامية، حريصًا على شئونها، حكيمًا في قيادته، قدم الكثير من البذل والعطاء لبلاده وللأمتين العربية والإسلامية".

وأعلنت مصر الحداد على الفقيد لثلاثة أيام في جميع أنحاء البلاد، سائلة الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم شعب الكويت الشقيق الصبر والسلوان.