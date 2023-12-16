إيلون ماسك يؤكد أهمية خفض انبعاثات الكربون للحفاظ على الكوكب

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أكد مؤسس شركة "تسلا" لتصنيع السيارات الكهربائية إيلون ماسك، اليوم /السبت/، أهمية خفض انبعاثات الكربون للحفاظ على الكوكب، قائلا إنه "ينبغى عدم شيطنة النفط والغاز الطبيعى على المدى المتوسط".

وأشار ماسك - خلال حديثه فى روما فى تجمع للحزب اليمينى الذى تنتمى إليه رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية - إلى أن إنذار تغير المناخ مبالغ فيه على المدى القصير، قائلا إن "التحرك البيئى ربما يكون قد تمادى وتسبب فى أن يفقد الناس الثقة بالمستقبل".



وأوضح أنه من المهم على المدى الطويل أن تقلص الصناعات كميات كربون التى تقدر بمليارات الأطنان وتحصل عليها من الأرض وتطلقها فى الغلاف الجوى من خلال حرق الوقود الأحفوري.



يُذكر أن ممثلين من 200 دولة تقريبا اتفقوا الأسبوع الماضى فى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ (كوب28) على بدء خفض الاستهلاك العالمى للوقود الأحفورى لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ، ما يشير إلى بداية النهاية لعصر النفط.