أسعار سبائك الذهب فى مصر اليوم السبت 16 ديسمبر 2023

كتب - إسلام سعيد

ننشر أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 في سوق الصاغة، وسجلت الأسعار استقرار ملحوظ حتى صياغة هذا التقرير، في حين يسجل السعر العالمي للذهب استقرار عند 2018 دولار بختام تداولات الأسبوع.

أسعار السبائك الذهب



سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 3291 جنيها بدون مصنعية.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام تسجل 8227 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات 16455 جنيها .

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 32910 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 65820 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 102350 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 164550 جنيه.