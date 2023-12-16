أخبار الاقتصاد اليوم.. خطوط إنتاج جديدة وخطة تطوير صناعة الدواء مستمرة

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 16-12-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من ابرزها قيام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، بزيارة مفاجئة للشركة العربية للأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية للوقوف على تنفيذ خطة تطوير مصانع الشركة

وزير قطاع الأعمال العام: خطوط إنتاج جديدة وخطة تطوير صناعة الدواء مستمرة

في إطار خطة الدولة لتحديث الصناعة وتوطين التكنولوجيا والاهتمام بصناعة الدواء والسعى لامتلاك أحدث التكنولوجيات المستخدمة فى هذا القطاع الحيوي وتوطينها وزيادة معدلات الإنتاج والوفاء باحتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، واستمراراً للجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالشركات التابعة والوقوف على مراحل تنفيذ مشروعات التطوير ومدى الالتزام بخطة التدريب فى كل شركة وانعكاس ذلك على تحسين أداء العاملين ونتائج الأعمال، قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، بزيارة مفاجئة للشركة العربية للأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية للوقوف على تنفيذ خطة تطوير مصانع الشركة ، وذلك في إطار متطلبات ممارسة التصنيع الجيد و التوافق مع اشتراطات هيئة الدواء للوصول للمنافسة فى الأسواق الخارجية.

وزارة المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة فى يناير وفبراير ومارس

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2024، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد 5 أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أهابت وزارة المالية، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.

قال شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تمت مراعاة عيد الميلاد المجيد بحيث يتم صرف المتأخرات بداية من يوم الخميس ٤ يناير بدلاً من يوم الأحد ٧ يناير.

أوضح أنه تم سيتم صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٤، ٢٨ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٤، ٨، ٩ من الشهر ذاته، ومرتبات فبراير فى أيام ٢٢، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨ ، ١١ ، ١٢ من ذات الشهر نفسه، ومرتبات مارس أيام ٢١، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٧، ١٠، ١١ من الشهر ذاته.

نائب وزير السياحة والآثار تشارك فى ختام البرنامج التدريبى للكوادر الأفريقية

شاركت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة في فعاليات ختام البرنامج التدريبى للكوادر الأفريقية الذي نظمته وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية، بمشاركة 21 متدرباً من 15 دولة أفريقية.

وقد شاركت نائب الوزير في تسليم شهادات إتمام البرنامج للمتدربين المشاركين فيه، مقدمة لهم التهنئة ودعوتهم للاستمتاع بإقامتهم في مصر وتكرار الزيارة وحثتهم على دعوة أقاربهم ومعارفهم لزيارة المقصد السياحي المصري.

وأكدت نائب الوزير علي أهمية هذا البرنامج التدريبي لأنه يعد من المحاور الهامة في دعم مزيد من أواصر التعاون بين مصر والدول الأفريقية فى مختلف المجالات، ويؤكد على ريادة مصر في القارة الأفريقية وحرصها على مد خبراتها للدول الأفريقية، واصفة الموضوع الذي تناوله البرنامج التدريبي بالهام، حيث سلط الضوء على محاور الأمن الغذائي الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحفاظ على الموارد الطبيعية لاسيما أنه الهدف التى تسعي لتحقيقه مصر والدول من مختلف العالم.

أسعار الذهب اليوم السبت فى مصر.. الجرام عيار 21 يسجل 2885 جنيها

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم السبت ارتفاعا طفيفا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الذهب بمصر 2880 جنيها بدون إضافة مصنعية بالتزامن مع تحرك ملحوظ في جميع الأعيرة المتداولة في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 3291 جنيها.

عيار 21 يسجل 2880 جنيها.

عيار 18 يسجل 2469 جنيها.

عيار 14 يسجل 1893 جنيها.

الجنيه الذهب 23040 جنيها.