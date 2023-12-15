6 معلومات عن توصيل الغاز للوحدات السكنية.. تعرف عليها

كتبت -مروة الغول

على مدار السنوات الماضية، نجح قطاع البترول فى التوسع فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل بمدن وقرى مصر، ومضاعفة معدلات التوصيل للوحدات السكنية ليرتفع عدد الوحدات المستفيدة من خدمات الغاز الطبيعى على مستوى مصر، حيث نجح فى توفير تلك الخدمة الحضارية لأكثر من 62 مليون مواطن وتتضمن خطوات توصيل الغاز للمنازل الآتى:

1- اﺣﻀﺎر رﻗﻢ اﻟﻐﺎز اﻟﻤﻠﺼﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب اﻟﺸﻘﺔ.

2- في حالة عدم وجود ملصق ﻳﺘﻢ إﺣﻀﺎر اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻤﻜﺘﻮب ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺧﻞ اﻟﻌﻤﺎرة.

3- اﻷوراق اﻟﻤﻄﻠﻮبة ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﻜﻞ ﺷﻘﺔ "ﺻﻮرة ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻮﻣى ﺳﺎرﻳﺔ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ بمدة لا تقل عن شهر".

4- ﺻﻮرة ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ أو ﺻﻮرة ﻋﻘﺪ اﻹﻳﺠﺎر ﻻ ﺗﻘﻞ ﻣﺪﺗﺔ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻦ 10ﺳﻨﻮات.

5- وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻋﻘﺪ اﻳﺠﺎر ﻣﺪته أﻗﻞ ﻣﻦ 10ﺳﻨﻮات ﻳﻠﺰم ﻋﻤﻞ اﺛﺒﺎت ﺗﺎرﻳﺦ.

6- إحضار أﺻﻞ ﻓﺎﺗﻮرة ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺣﺪﻳﺜﺔ مدتها لا تقل عن 5 شهور وبنفس العنوان المذكور بعقد الشقة أو أصل فاتورة الشحن لعداد الكارت حديثة بالإضافة إلى أصل مقايسة العداد، أو أصل فاتورة التليفون الأرضي بها استهلاك محلي ومخصصة لنفس الشقة وباسم العميل طالب التعاقد أو أصل فاتورة استهلاك مياه مخصصة لنفس الشقة وليست العقار بالكامل، وفى حالة عدم توافر أى من هذه المستندات يجوز التعامل بعقد التليفون الأرضي الحديث بالإضافة لفاتورة مدفوعة مقدما.