وفاة مغنى برازيلى 30 عاما على المسرح أثناء حفل موسيقى.. فيديو

فاطمة شوقى

توفي المغني البرازيلى بيدرو هنريكي عن عمر يناهز 30 عاما بعد سقوطه خلال حفل موسيقى في مدينة باهيا في البرازيل، حسبما قالت صحيفة لا برينسا .

ونشرت شركة التسجيلات الخاصة به تودوه ميوزيك بيانًا على إنستجرام، تأسف فيه لما حدث، ولم يتم الإبلاغ عن سبب الوفاة.

وقالت الشركة في نعيها "هناك مواقف صعبة للغاية في الحياة ليس لدينا تفسير لها، علينا فقط أن نفهم أن إرادة الله تسود! كان بيدرو شابًا سعيدًا وصديقًا للجميع.. فهو ابن وحيد وزوج وأب حديث".

كان بيدرو في مدينة فييرا دي سانتانا، باهيا، للمشاركة في حدث خاص تم تنظيمه في المدينة كما تم بث العرض مباشرة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان توفى مغنى برازيلي آخرى في نوفمبر الماضى ، وهو دارلين مورايس ، بسبب تعرضه للدغة عنكبوت مميتة تسببت فى نقله إلى مستشفى بالماس العام، فى توكانتينز، منذ يوم الأحد الماضى، الخامس من الشهر الجارى، عن عمر ناهز الـ28 عاما، وصرحت زوجته جوليانى ليسبوا سيلفا عن الوفاة قائلة: "أصيب دارلين بلدغة عنكبوت فى وجهه، وبدأت الأعراض بظهور البقع الداكنة على وجه المغني، حيث إنه كان يعاني من رد فعل تحسسي، ما تسبب فى نقلة إلى المستشفى، مع تعرض ابنتى التى تبلغ من العمر 18 لـ نفس المشكلة".