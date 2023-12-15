جاء ذلك خلال لقاء الصفدي مع وزيرة الخارجية البلجيكية حجّة لحبيب، اليوم الجمعة، حيث بحثا تطورات الأوضاع في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب، وضمان حماية المدنيين والالتزام بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد الصفدي خلال اجتماع عقده مع لحبيب على هامش زيارة اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة إلى أوسلو، ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته ووقف الحرب المستعرة على غزة وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية.

كما شدد على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للقطاع.

وفي السياق ذاته، التقى الصفدي في أوسلو وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدا وذلك قبيل انعقاد أعمال الاجتماع الوزاري لأعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة مع وزراء خارجية دول شمال أوروبا واتحاد "البنلوكس"، في اجتماع بحث الأوضاع في غزة، وضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار.

وحذر الصفدي من خطورة استمرار إسرائيل بانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتحديها للإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

وشدد الصفدي على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة الكافية والمستدامة للقطاع.

