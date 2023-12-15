اليوم السابع
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"نظافة القاهرة" تنفذ أعمال تجميل بطريق صلاح سالم.. صور

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 08:00 ص
"نظافة القاهرة" تنفذ أعمال تجميل بطريق صلاح سالم.. صور طريق صلاح سالم
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أعمال تجميل بطول طريق صلاح سالم، انعكست على الشكل الحضارى للشارع، مع زراعة الحديقة الوسطى للطريق، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة للورش الإنتاجية والمهندس اسعد محمد مدير عام الورش الإنتاجية في إطار رفع كفاءة الفازات الديكوريه بطول طريق صلاح سالم. 
 
كما تنفذ الهيئة أعمال تجميل وإنارة القاهرة بمحور سميره موسى مع الأسمرات للبدء في تنفيذ حديقة ومتنفس جديد بالمحور في إطار حرص الهيئة لتحسين الموقع العام بكافة أرجاء القاهرة.
 
ويتم تنفيذ أعمال رفع كفاءه التجميل بمحور الحضارات وخلق متنفسات جديده للمواطنين وتحسين الموقع العام بطول الطريق من كورنيش النيل مرورا بمحور الحضارات بمصر القديمة.
 
ونفذت الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، أعمال تطوير ورفع كفاءة التجميل وتحسين المظهر العام بكافه ارجاء الجزر الوسطى والحدائق العامة بمصر الجديدة. 
 
وتابع اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، إنشاء وتطوير حديقه جاردينيا بمحور شينزو أبي بشرق القاهرة.
 
اعمال تجميل طريق صلاح سالم
 تجميل طريق صلاح سالم

اعمال تجميل طريق صلاح سالم2
أعمال تجميل طريق صلاح سالم

 







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