وأكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنها تبلّغت مسبقا باعتذار عدد من الوزراء عن عدم حضور الجلسة في حين أن البعض الآخر لم يتمكن من الوصول بسبب تظاهرة نفذها العسكريون المتقاعدون عند مداخل السرايا الكبير مقر الحكومة اللبنانية في العاصمة بيروت.

حضر إلى السراي نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ووزراء المالية يوسف خليل، والصحة فراس الأبيض، والأشغال العامة والنقل علي حمية، والدولة لشئون التنمية الإدارية نجلا رياشي، والبيئة ناصر ياسين، والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، والعمل مصطفى بيرم، والاتصالات جوني قرم، والثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، والإعلام زياد مكاري، والسياحة وليد نصار.

وعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لقاء تشاوريا مع الوزراء الذين حضروا إلى السراي، كما شارك في اللقاء المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة.