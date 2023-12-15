منح الزمالة فى جراحة قلب الأطفال فى مصر بأكاديمية جراحة القلب بـ"جامعة عين شمس"

كتب محمود راغب

عقدت أمس الخميس الموافق 14 ديسمبر الجارى بأكاديمية جراحة القلب بمستشفيات جامعة عين شمس أولى امتحانات الزمالة في جراحة قلب الأطفال في مصر .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس والدكتور على الأنور عميد كلية الطب والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس و الدكتور أشرف السباعي رئيس قسم جراحة القلب والصدر و الدكتور محمد الغنام مدير أكاديمية القلب و بحضور لفيف من أساتذة جامعات عين شمس ،القاهرة، المنصورة وأسيوط .

وقد صرح الدكتور أشرف عبدالحميد الميدانى " منسق الامتحانات بالمجلس العلمي لجراحة قلب الاطفال"

ان قسم جراحة قلب الأطفال تم انشاؤه حديثاً منذ عامين، بعد انفصاله عن قسم جراحة القلب والذي يشمل جراحة القلب للكبار وذلك لدقة التخصص وأهميته.

كما تم إنشاء درجة زمالة جراحة قلب الأطفال منذ حوالي عامين منفصلة عن زمالة جراحة قلب الكبار للعمل على تأهيل الطالب الحاصل على شهادة الزمالة للعمل داخل وخارج مصر ، عن طريق منهج تعليمى وتدريبى خاص قائم على تحديث ومواكبة المناهج العالمية.

وتعد وحدة جراحة قلب الاطفال بقسم جراحة القلب والصدر هي أقدم وحدة لهذا التخصص الدقيق على مستوى جمهورية مصر العربية ، حيث تم وضع إختبارات مطابقة للمعايير و المقاييس الدولية والعالمية .

الجدير بالذكر أنه يتم التدريب لزمالة جراحة القلب المصرية وكذلك زمالة الارواء القلبي بقسم جراحة القلب و الصدر بطب عين شمس منذ أنشاؤها و ذلك من خلال بروتوكول التعاون بين جامعة عين شمس و زمالة جراحة القلب المصرية بوزارة الصحة.