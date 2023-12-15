ونقلت قناة "إيه بي سي" الأمريكية عن المسئول بالشرطة الباكستانية "افتخار شاه" قوله إن اثنين من أفراد الشرطة لقيا حتفهما وأصيب ثلاثة آخرون جراء الهجوم الذي استهدف مقرا للشرطة، بينما لقي اثنان من المسلحين حتفهما .. مشيرا إلى أن مسلحا ثالثا قتل على يد الجنود خلال الهجوم الذي تم شنه على موقع للجيش.

ولم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن هذه الهجمات.