مصرع 170 وتشريد أكثر من 600 ألف بسبب الأمطار الغزيرة فى كينيا

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أودت الفيضانات فى كينيا بحياة ما لا يقل عن 170 شخصاً وشرّدت أكثر من 600 ألف آخرين منذ بداية هطول الأمطار الغزيرة فى نوفمبر الماضي.

وذكر موقع "أوول أفريكا" الإخباري، اليوم /الجمعة/، أن عشرات الآلاف من السكان فى شمال البلاد فقدوا مواشيهم وأراضيهم الزراعية ومنازلهم أيضا.

ويتفاقم موسم الأمطار الذى يبدأ فى أكتوبر فى القرن الإفريقى هذا العام بسبب ظاهرة النينيو، وهى ظاهرة مناخية ترتبط عموماً بارتفاع درجات الحرارة والجفاف فى بعض أنحاء العالم والأمطار الغزيرة فى مناطق أخرى.

وفى أوائل ديسمبر، قال رئيس كينيا إن 38 مقاطعة من أصل 47 مقاطعة فى كينيا تأثرت بالفيضانات.