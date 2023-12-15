اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 ديسمبر 2023 11:34 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

مستشار الأمن القومى الأمريكى: إسرائيل لا يمكنها إعادة احتلال غزة على المدى الطويل

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 11:10 ص
مستشار الأمن القومى الأمريكى: إسرائيل لا يمكنها إعادة احتلال غزة على المدى الطويل مستشار الامن القومي الامريكي
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد جيك سوليفان المستشار الأمن القومي الأمريكي، التزام الولايات المتحدة بجهود الأمن والسلام لدى الفلسطينيين بالمنطقة وضرورة حل الدولتين، مشيرا إلى أنه لا يمكن الحديث عن جدول زمني للعمليات الإسرائيلية في غزة.

وأضاف جيك سوليفان، خلال مؤتمر صحفي عرضته قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، بأننا الان في منتصف مرحلة حاسمة للعملية العسكرية بغزة، ولفت إلى أنه سيلتقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبحث الأمن في الضفة الغربية.

وأكد سوليفان، أنهم ناقشوا في تل أبيب الحاجة لعدم تمدد الصراع في المنطقة وأنه لا يمكن قبول أي تهديد من حزب الله لإسرائيل، مشددا على أن إسرائيل لا يمكنها إعادة احتلال غزة على المدى الطويل كما يجب أن يتمتع المدنيين الفلسطينيين بالحماية.







وقف اطلاق النار في غزة

الهدنة في غزة

غزة الان

غزة اليوم

اخبار غزة

قطاع غزة

علم فلسطين

فلسطين اليوم

فلسطين

تبادل الاسرى

الاسرى الفلسطينيين

حماس

تسليم الاسرى

تبادل الاسرى اليوم

غزة

الهدنه غزه

الهدنه في غزه

اسرائيل

شروط الهدنه

الهدنه في فلسطين

تمديد الهدنه

مد الهدنه في غزه

اخر اخبار الهدنه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة