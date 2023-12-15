اليوم السابع
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مسئول يفجر 3 قنابل يدوية خلال اجتماع للمجلس المحلى فى بلدة أوكرانية.. فيديو

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 06:16 م
مسئول يفجر 3 قنابل يدوية خلال اجتماع للمجلس المحلى فى بلدة أوكرانية.. فيديو لحظات قبل الانفجار
كتب محمد جمال

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في واقعة غريبة، أقدم مسئول أوكرانى على تفجير 3 قنابل يدوية، داخل غرفة صغيرة، خلال اجتماع للمجلس المحلى فى قرية بمدينة ترانسكارباثيا الأوكرانية.
 
وأدى التفجير إلى إصابة 26 شخصا، منهم حالات خطرة، ومن ضمنهم المهاجم الذى أقدم على التفجير.
 
 
وفي الفيديو المروع، دخل المسؤول على اجتماع للمجلس، داخل غرفة صغيرة، وبعد نقاش قصير مع السيدة التي تدير الاجتماع، قام بإخراج 3 قنابل يدوية، وألقاها لتنفجر وسط الحاضرين.
 
ولم يعرف حتى الآن السبب الذي دفع الرجل للقيام بهذا الأمر.






أوكرانيا

انفجار

كييف

ترانسكارباثيا




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