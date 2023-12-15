مسئول يفجر 3 قنابل يدوية خلال اجتماع للمجلس المحلى فى بلدة أوكرانية.. فيديو

كتب محمد جمال

في واقعة غريبة، أقدم مسئول أوكرانى على تفجير 3 قنابل يدوية، داخل غرفة صغيرة، خلال اجتماع للمجلس المحلى فى قرية بمدينة ترانسكارباثيا الأوكرانية.

وأدى التفجير إلى إصابة 26 شخصا، منهم حالات خطرة، ومن ضمنهم المهاجم الذى أقدم على التفجير.

BREAKING: A Ukrainian village councillor throws hand grenades at colleagues at a meeting, wounding 26 people. 6 people in critical condition and legislator reportedly dead. pic.twitter.com/OUfSy5FFkp — I Meme Therefore I Am 🇺🇸 (@ImMeme0) December 15, 2023

وفي الفيديو المروع، دخل المسؤول على اجتماع للمجلس، داخل غرفة صغيرة، وبعد نقاش قصير مع السيدة التي تدير الاجتماع، قام بإخراج 3 قنابل يدوية، وألقاها لتنفجر وسط الحاضرين.

ولم يعرف حتى الآن السبب الذي دفع الرجل للقيام بهذا الأمر.