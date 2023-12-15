مركز جسور الثقافى بالكنيسة الأسقفية يُنظم ورشة نادى الكتاب اليوم

كتب: محمد الأحمدى

يُنظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية ورشة نادي الكتاب بعنوان "عن الحب والصداقة"، وذلك اليوم الجمعة الموافق الخامس عشر من شهر ديسمبر الجارى فى تمام الساعة السابعة مساء، بمركز جسور الثقافى داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك

وتضم الورشة قراءة جزء من كتاب "فلسفة الوحدة" والهدف منه هو مشاركة مشاعرنا تجاه أنفسنا وكل العلاقات من حولنا ومدى تأثرنا بها، حيث تساعدنا العلاقات في بناء شخصياتنا المختلفة والتحدث عما يخطر ببالنا في بيئة مليئة بالأمان والتقبل، وذلك بحضور سوزى فتحى.

الجدير بالذكر أن رؤية المركز هى بناء جسورًا من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفن والموسيقى والثقافة.

وفى سياق متصل، تحتفل الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر؛ بعيد الميلاد المجيد فى 25 ديسمبر المقبل، ويترأس المطران سامى فوزى صلاة القداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك ليلة 24 ديسمبر.