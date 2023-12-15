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مراسلة القاهرة الإخبارية: الاحتلال طلب من سكان شرق رفح إخلاء منازلهم

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 10:16 ص
مراسلة القاهرة الإخبارية: الاحتلال طلب من سكان شرق رفح إخلاء منازلهم الاحتلال الاسرائيلى
كتب محمد شعلان

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أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بأن الاحتلال الإسرائيلي طلب من سكان شرق رفح اخلاء منزلهم، ونشوب اشتباكات في شرق رفح هي الأعنف منذ بدء العدوان على غزة.







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