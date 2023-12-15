مراسلة القاهرة الإخبارية: الاحتلال طلب من سكان شرق رفح إخلاء منازلهم

كتب محمد شعلان

أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل، بأن الاحتلال الإسرائيلي طلب من سكان شرق رفح اخلاء منزلهم، ونشوب اشتباكات في شرق رفح هي الأعنف منذ بدء العدوان على غزة.