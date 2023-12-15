اليوم السابع
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مدير عام الصحة بغزة يحذر من "مجزرة" فى مستشفى كمال عدوان

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 08:58 ص
مدير عام الصحة بغزة يحذر من "مجزرة" فى مستشفى كمال عدوان غزة - ارشيفية
أحمد علوى

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حذر المدير العام في وزارة الصحة بغزة منير البرش، من أن "الاحتلال الإسرائيلية قد ترتكب مجزرة في مستشفى كمال عدوان خلال الساعات القادمة".

وقال البرش إن الاحتلال الإسرائيلية أجبرت طاقم مستشفى كمال عدوان والمرضى على النزول إلى الساحة وأحرقت المولدات الكهربائية، كما اعتقلت 5 جرحى من المستشفى صباح اليوم، ودمرت المولدات الكهربائية لضمان عدم إعادة تشغيل المستشفى.

وأفاد بأن "الاحتلال يمنعنا من التنسيق لإخراج بعض الجرحى من مستشفى كمال عدوان"، مبينا أن "هناك 12 طفلا في حضانات مستشفى كمال عدوان وحياتهم معرضة للخطر الشديد".

وحذر من أن "الاحتلال قد يرتكب مجزرة في مستشفى كمال عدوان خلال الساعات القادمة، كما أجبر مدير المستشفى على الحضور وإحضار كاميرات مراقبة المستشفى".

 

 







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