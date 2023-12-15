محافظة الجيزة: قطع المياه عن عدة مناطق بالحوامدية لمدة 8 ساعات

كتبت – مرام محمد

كشفت محافظة الجيزة قطع المياه لمدة 8 ساعات عن عدد من مناطق مركز ومدينة الحوامدية، وذلك من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 2023/12/15 وحتى الساعة السادسة صباح غد السبت الموافق 2023/12/16.

وأرجعت المحافظة سبب القطع إلى حدوث هبوط وكسر مفاجئ بخط الصرف الصحى قطر 700 مم بشارع طراد النيل بالحوامدية، الأمر الذي يتطلب تحويل مسار خطوط المياه أقطار 400 مم و280 مم، وذلك لإصلاح هبوط الصرف.

وأوضحت محافظة الجيزة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي (العزبة الشرقية بالحوامدية، قرية الشيخ عثمان، متفرعات شارع الجمهورية - طريق 11).

وأشارت المحافظة إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارئ الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.