متى تبدأ ولاية الرئيس الجديد المنتخب فى الانتخابات الرئاسية 2024؟

كتبت نورا فخرى

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات ، يوم الإثنين المقبل في مؤتمر صحفي عالمي نتيجة الانتخابات الرئاسية،التي أجريت على مدار أيام الأحد والإثنين والثلاثاء، عقب الانتهاء من فترة الطعون على محاضر الاقتراع والفرز وقرارات اللجان العامة في الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بالانتخابات يومي الجمعة والسبت.

وكشف الحصر العددي للفرز الذى أعلنته اللجان العامة على مستوى الجمهورية في الساعات الأولى من صباح اليوم، إلى تقدم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في جميع اللجان، ما يعنى فوزه بولاية جديدة، فيما أظهرت نتائج الفرز تنافس المرشحين الرئاسيين فريد زهران وحازم عمر، على المركز الثاني.

فمتي تبدأ مدة ولاية المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية 2024؟

تبدأ مدة ولاية المرشح الفائز يوم 3 إبريل 2024.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت في 2 أبريل 2018، فوز عبد الفتاح السيسي، برئاسة الجمهورية، وبالتالي فإنه في ضوء المادة الدستورية 140 والتي تقضي بأن " يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه"، فإن مدة ولاية المرشح الفائز في السباق الانتخابي 2024 من المتوقع أن تبدأ يوم 3 إبريل القادم.