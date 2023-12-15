مئات الكنديين يتظاهرون فى فانكوفر لمطالبة ترودو بوقف دعم إسرائيل عسكريا.. فيديو

محمد جمال

تجمع مئات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين خارج فندق بوسط مدينة فانكوفر الكندية حيث يلقى رئيس الوزراء جستن ترودو كلمة للضغط عليه لقطع الدعم العسكرى الكندى لإسرائيل.

واستلقى العشرات من المتظاهرين تحت أغطية بيضاء خارج فندق ويستن بايشور فى كول هاربور، حيث كان ترودو يتحدث فى حفل خاص لجمع التبرعات للحزب الليبرالى الحاكم.

WATCH: Anti-Israel protestors are staging a "die-in" at Justin Trudeau's fundraising event at Vancouver's Bayshore Hotel and accusing him of genocide, and calling for a ceasefire.https://t.co/iAWKHLzEBZ pic.twitter.com/6MfeOL2SRL — Rebel News (@RebelNewsOnline) December 15, 2023

وشوهد عدة مئات آخرين يحيطون بالمتواجدين على الأرض وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها "فلسطين حرة" وسط الحرب التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة.



وقال المنظمون من مجموعة "الأصوات اليهودية المستقلة" إن الحدث يهدف إلى إظهار التضامن مع الفلسطينيين ودعوة كندا إلى بذل المزيد من الجهد لإنهاء الصراع.



ودعت كندا يوم الثلاثاء الماضى إلى وقف إطلاق النار فى غزة ودعمت قرارا غير ملزم فى الجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى ذلك.



ولم يتلقَ ترودو أسئلة من وسائل الإعلام أمس الخميس. وفى تصريحاته المعدة سلفا، لم يُشِر بشكل مباشر إلى حرب إسرائيل على غزة، لكنه ذكر أن "الصراعات فى الشرق الأوسط" من بين "التحديات الضخمة" التى قال إن الناس يواجهونها فى كندا وفى جميع أنحاء العالم.



ووفقا لبرنامج رحلته الرسمية، التقى ترودو على انفراد مع زعماء يهود ومسلمين فى فانكوفر أمس الخميس.