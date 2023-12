مئات الكنديين يتظاهرون فى فانكوفر لمطالبة ترودو بوقف دعم إسرائيل عسكريا.. فيديو

تجمع مئات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين خارج فندق بوسط مدينة فانكوفر الكندية حيث يلقى رئيس الوزراء جستن ترودو كلمة للضغط عليه لقطع الدعم العسكرى الكندى لإسرائيل.

واستلقى العشرات من المتظاهرين تحت أغطية بيضاء خارج فندق ويستن بايشور فى كول هاربور، حيث كان ترودو يتحدث فى حفل خاص لجمع التبرعات للحزب الليبرالى الحاكم.

WATCH: Anti-Israel protestors are staging a "die-in" at Justin Trudeau's fundraising event at Vancouver's Bayshore Hotel and accusing him of genocide, and calling for a ceasefire.https://t.co/iAWKHLzEBZ pic.twitter.com/6MfeOL2SRL