اليوم السابع
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الجمعة، 15 ديسمبر 2023 02:22 م
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كشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 12:52 م
كشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه حملات امنية
محمود عبد الراضى

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( 4 أشخاص "بينهم سيدتين" - "لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظة جنوب سيناء) لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
 
وقدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 
 






مكافحة المخدرات

اسلحة

زخيرة

حملات امنية




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