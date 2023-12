كانت ملكة جمال.. أب فلسطيني يودع ابنته بعد استشهادها "فيديو وصور"

وثق أحد المصورين، لقطة إنسانية جديدة تضاف لسلسلة الفظائع التي يرتكبها جيش الاحتلال في حق المدنيين والأطفال في قطاع غزة من 7 أكتوبر الماضي، التي أسفرت عن استشهاد الآلاف من الأطفال، وظهر في فيديو جديد أب فلسطيني وهو يبكي ويودع ابنته التي استشهدت جراء القصف الإسرائيلي الغاشم على القطاع والذي لم يتوقف.

والتقطت الكاميرات رسالة الأب الفلسطيني لابنته الصغيرة التي استشهدت، قائلاً "كانت ملكة جمال، ما أحلاها، والله كانت تعد لي كوبا من القهوة"، وسط بكاء كل الحاضرين لتوديع الطفلة التي لم تتخط الثماني سنوات، لتكون شاهدة جديدة على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمر.

"Look at Mays, she's so beautiful, she's a queen, she used to make a cup of coffee for me before I go to work."



A grieving father in Gaza bids his beloved daughter, Mays--murdered by an indiscriminate Israeli airstrike last night, a final farewell ahead of her burial.… pic.twitter.com/e3YpArTotm