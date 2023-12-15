اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 ديسمبر 2023 11:56 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

غدا.. بدء سحب ملفات التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 10:56 ص
غدا.. بدء سحب ملفات التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية هيئة النيابة الادارية
كتب - أحمد عبد الهادى - عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت هيئة النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023، ويوضح "اليوم السابع" في النقاط التالية الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة.

- يُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.
 
- وأن يجتاز المقابلة الرسمية.
 
- وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي. 
 
- بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية. 
 
- عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.
 
وأعلنت الهيئة يتم سحب الطلبات وتقدمها خلال الفترة من غد 16 ديسمبر وحتى 10 يناير 2024 بمقر هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر بميدان النجدة. 
 






نيابة الادارية

معاون نيابة

معاون

وظيفة

وظائف




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة