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عمرو الفقى يشكر كل العاملين فى الشركة المتحدة خلال تغطية انتخابات الرئاسة 2024

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 05:48 م
عمرو الفقى يشكر كل العاملين فى الشركة المتحدة خلال تغطية انتخابات الرئاسة 2024 عمرو الفقى الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة
كتب : مصطفى القصبي

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قدم عمرو الفقى الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، الشكر لجميع العاملين فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلا: "بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أتقدم لكل زملائى بخالص الشكر والتقدير على كل ما قاموا به من مجهودات أثناء التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية 2024، لقد كان أداء جميع العاملين بالشركة يتسم بالوطنية والإخلاص، وقد استلزم ساعات طويلة وممتدة من العمل المتصل على مدار الساعة ونال إشادة الجميع، وهذا هو العهد دائمًا في من ينتمون إلى هذا الكيان الكبير".

 

عمرو الفقي
 

 







عمرو الفقي

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الرئيس التنفيذي للشركطة المتحدة

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