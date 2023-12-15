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صندوق التنمية الحضرية: طرح الوحدات السكنية يشمل 8 محافظات

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 06:01 م
صندوق التنمية الحضرية: طرح الوحدات السكنية يشمل 8 محافظات المهندس خالد صديق
كتب أحمد عبد الرحمن

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قال المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن طرح الصندوق وحدات سكنية جديدة يشمل محافظات القاهرة، القليوبية، سوهاج، الفيوم، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، والدقهلية، أي ثماني محافظات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أن في القاهرة بمنطقة الواحة والمعصرة ومصر القديمة الخيالة، وبالشرقية ،الحريري، والمنيا نفسها، والقليوبية بمحور العصار وكفر الشيخ بجوار الجامعة، وفي الدقهلية بحي شرق، وفي سوق بقلب المدينة مشروعين، وكذلك بالفيوم.

ولفت إلى أن الأسعار تبدأ من 800 ألف جنيه، بمساحة 78 مترا، موضحا أنه يسمح بالتمويل العقاري، وكذلك 5 سنوات تقسيط بعد دفع 15% مقدم.

 

 







التنمية الحضرية

التمويل العقاري

الاسكان

اليوم




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