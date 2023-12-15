صحة دمياط تنظم قافلة طبية علاجية بعزبة 8 فى مركز كفر سعد

دمياط - معتز الشربيني

نفذت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية علاجية بعزبة 8 مركز كفر سعد خلال يومى 14 و 15 ديسمبر الجارى لتشمل 12 عيادة طبية تعمل على 10 تخصصات مختلفةً.

وأعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، أن فاعليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبى علي 1251 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمه لهم بالمجان وتحويل 15 حالة منهم و التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات وإصدار 5 قرارات للعلاج على نفقة الدولة .

وأوضح أنه إلى جانب الكشف الطبى تم عمل عدد 224 تحليل معملى للمواطنيين كما تم الفحص باستخدام السونار لعدد 39 حالة و36 حالة بالأشعة السينية، كما تم الكشف المبكر عن الضغط والسكر لعدد 109 مواطن، بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى عددها 10 ندوات لتشمل 148 مواطن من المترددين.

يأتي ذلك فى اطار الجهود التى تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الاكثر احتياجا ولجميع المواطنين فى اماكنهم وتنفيذا للمبادرة التى اطلقها فخامة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وبتوجيهات الدكتورخالد عبد الغفار وزير الصحة وبرعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتحت اشراف الدكتور عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط والدكتورة سها خيرى منسق عام القوافل بالمحافظة .