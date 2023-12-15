صحة المنيا تواصل تنظيم قافلة طبية بقرية العزيمة ضمن مبادرة حياة كريمة

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنظيم قافلة طبية علاجية بقرية العزيمة بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.
وكانت مديرية الصحة قد أعلنت عن تقديم الخدمات الطبية لـ 234 ألف مواطن بالعيادات الخارجية واقسام الاستقبال بالمستشفيات بالمنيا.
وتقديم خدمات طبية بالعيادات الخارجية لعدد 189 ألفًا و893 مواطن، وتقديم خدمات طبية بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لعدد 44 ألفًا و153 حالة، وإجراء 6461 عملية جراحية و555 حالة ولادة ، بالإضافة إلى خدمات غسيل كلوى لعدد 1073 مريضًا بإجمالى 12744جلسة غسيل كلوى وكذلك تقديم خدمات علاج طبيعى لعدد 1964 مريضًا بإجمالى 6684 جلسة علاج طبيعى، وخدمات أشعة عادية لـ17751 حالة وأشعة تلفزيونية لـ 3778 حالة وأشعة مقطعية لـ 1561 حالة ورسم قلب لـ 3472 حالة وخدمات علاجية متنوعة.
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