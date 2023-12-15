صحة القليوبية تنظم قافلة طبية مجانية اليوم وغدا بقرية كفر رجب

القليوبية ـ إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية ، بقيادة الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن إقامة القافلة الطبية المجانية بكفر رجب مركز كفر شكر، اليوم الجمعة وغدا السبت الموافقين 15 و16 من شهر ديسمبر الجاري.

وكشفت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه يأتي ذلك بتوجيهات من اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور حموده الجزار وكيل الوزارة.

وتابعت، أنه تضم القافلة جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان، علي يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات، تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية بالقليوبية.