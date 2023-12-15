صحة الإسكندرية تشدد على تسهيل الإجراءات فى القومسيون الطبى لخدمة المرضى

الإسكندرية جاكلين منير

تفقدت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين في المجلس الطبي العام ( القومسيون الطبي ) وإدارة شئون العلاج.

وذلك استكمالاً لمتابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، حيث تفقدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، مقر المجلس الطبي العام وكان في استقبالها الدكتور إبراهيم أبو سليمان مدير المجلس الطبي العام.

وتفقدت جميع الأقسام الفنية والإدارية والتي تقدم عدة خدمات للمواطنين ومنها لجان استخراج كارنيه الخدمات المتكاملة ولجنة توقيع الكشف الطبي للحصول على معاش تكافل وكرامة ولجنة السيارات المجهزة وكذلك تقديم خدمات التحاليل الطبية لتجديد رخص القيادة للسائقين المهنيين و اللجان الطبية الخاصة بنفقة الدولة فيما يخص التخصصات المختلفة.

واجتمعت مع جميع العاملين للوقوف على اليات العمل و المعوقات التي تواجه تقديم الخدمات للمواطنين بسهولة و يسر.

وأكدت وكيل الوزارة على ضرورة التيسير على المواطنين و تذليل اي معوقات تواجههم وذلك طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تيسير الإجراءات على المواطنين ومراعاة الظروف الصحية للمرضى للاستفادة من خدمات العلاج على نفقة الدولة وجميع الخدمات التي تُقدم للمرضى.

ثم تفقدت ادارة شئون العلاج حيث كان في استقبالها الدكتور محمد عبد الرحمن مدير الادارة تابعت سير العمل بجميع الأقسام واجتمعت مع العاملين بالإدارة.

وقدمت الشكر لجميع العاملين وأكدت ضرورة التعاون والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز الأعمال وتحقيق أفضل النتائج في تلبية احتياجات المرضى.