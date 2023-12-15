سببان غير شائعين لفقدان الوزن غير المبرر.. اعرف التفاصيل

كتبت مروة محمود الياس

الوزن يجب أن ينقص بشكل متزن، ولا يمكن أن ينقص دون سبب، وهو ما يجعل البعض يعيش قلقا حقيقيا عند نقصان وزنه بشكل ملحوظ دون أن يكون هناك سبب مرضي، هذا ما وضحه تقرير نشر في موقع healthpartners أن السعرات الحرارية الناقصة خلال اليوم هي أحد أهم أٍباب نقصان الوزن دون أن يدرى المريض.

وتابع التقرير أن هناك أسباب خفية لنقصان الوزن الشديد دون أن تظهر أعراض مرضية شديدة على الشخص تبرر هذا النزول، فعلى سبيل المثال زيادة نسب الكالسيوم في الجسم قد تؤدى بشكل كبير لتأثر وزن الإنسان، وقد تصيب البعض بنحافة غير مبررة وقد يظل الشخص الذى يعانى النحافة لسنوات يبحث عن السبب دون جدوى.

زيادة الكالسيوم في تلك الحالة وفقًا للتقرير، يكون سببًا في اضطرابات معوية وهضمية شديدة تصيب الجهاز الهضمى، فيضطرب الهضم وتضطرب أيضًا الأمعاء وطبيعة التمثيل الغذائي بشكل عام، ما يتسبب في نقصان مبالغ فيه في الوزن، وفى فترات قليلة ومتقاربة بشدة.

فيما ذكر التقرير أيضًا أن نقصان مستويات الصوديوم في الجسم، يمنك أن تؤثر بشكل كبير على حالة وزن الإنسان، وهو سبب خفى آخر لا يكتشفه البعض لسنوات ويكون سببا في النحافة الشديدة التي يعانيها البعض، ووفقًا للتقرير فإن نقص الصودرو يحدث بسبب عوامل كثيرة، منها الإصابة بسيولة التبرز الشديد، مما يزيد من جفاف الجسم وضعف الترطيب وقلة السوائل بشكل ملحوظ، وهو ما يتسبب فى الإصابة بنقصان حاد في الوزن خلال فترات متقاربة جدًا، لذا ينصح بالكشف عن مستويات الصوديوم والكالسيوم لمعرفة أسباب النحافة وربطها بها.