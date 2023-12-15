اليوم السابع
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رويترز عن مسئول أمريكى: توافق واسع على ان مستقبل غزة يجب أن يكون بقيادة فلسطينية

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 12:32 ص
رويترز عن مسئول أمريكى: توافق واسع على ان مستقبل غزة يجب أن يكون بقيادة فلسطينية غزة
رامى محيى الدين

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نقلت وكالة الانباء رويترز عن مسئول مسئول أمريكى، أكد أن هناك توافق واسع على أن مستقبل غزة يجب أن يكون بقيادة فلسطينية، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

ويعاني سكان غزة شحا شديدا يكاد يكون انقطاعا تاما للمواد التموينية، بسبب الحصار المفروض عليها، وعدم تمكن المساعدات من الوصول، فضلا عن عدم تمكنهم من سحب الأموال من الصرافات الآلية، بسبب خروجها عن العمل، بعد توغل آليات الاحتلال الواسع. وتوجه المواطنون إلى المناطق الغربية في مدينة غزة، بسبب القصف الشديد في المناطق الشرقية، حيث يشهد مربع مجمع الشفاء والرمال الغربي اكتظاظا كبيرا في أعداد النازحين.

 

 

 







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