رصف 4 طرق جديدة بالبحيرة بإجمالى أطوال 6.3 كم بتكلفة 77 مليون جنيه

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وفى هذا السياق قامت مديرية الطرق والنقل بالبحيرة برئاسة المهندسة كريمة عاشور بمتابعة أعمال بدء رصف 4طرق بنطاق المحافظة ضمن الخطة الإستثمارية بإجمالى أطوال 6.3 كم وباعتمادات مالية بلغت 77مليون جنيه

وتلك الطرق هى :

- أعمال التكاسى وإنشاء سور و طبقة الأساس بطريق كورنيش دمنهور حتى محور المحمودية بطول 2 كم بإعتمادات مالية بلغت 40 مليون جنية.

- استكمال رصف طريق جسر مصرف كوم حمادة بطول ١كم بمركز الدلنجات باعتماد قدره 10

مليون جنيه.

-استكمال طريق مدرسة الزراعة بطول 2 كم بمركز بدر بتكلفه تقدر بـ 8.7 مليون جنيه .

-استكمال طريق كورنيش رشيد بطول ١.٣ كم بمركز رشيد باعتماد 18مليون جنيه .

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الجهود المبذولة والعمل على تلبية كافة إحتياجات المواطنين وإستكمال الأعمال الجاري تنفيذها بقطاع الطرق والرصف وتطويرها ورفع كفاءتها نظراً لأهميتها البالغة فى عمليات التنمية الإقتصادية.