حياة كريمة بالأقصر.. أعمال مكثفة فى مشروعات الصرف الصحى بقرى إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر تواصل العمل بكل جدية فى المبادرة الرئاسية ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، وبإشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر.

ومن جانبه صرح اللواء هشام السعدى رئيس مدينة إسنا أنه يتم العمل فى عدد من المشروعات القومية للصرف الصحى فى كل قرى المدينة لتوصيل شبكات الصرف الصحى وتغيير حياة الأهالى بالكامل فى تلك القرى.

ومن جانبه تابع ياسر حلمى عباس رئيس الوحدة المحلية بالنمسا أعمال فرعة الداخل قطر 600 مم محطة صرف قرية القرايا، وأعمال فرعة الداخل قطر 900 مم بمحطة النمسا الرئيسية للصرف الصحى ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث يتم العمل تحت إشراف المهندس محمود عبد العاطى بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بجهاز مشروعات محافظة الأقصر، كما يجرى متابعة أعمال خط طرد النمسا الرئيسيه قطر 710 مم للصرف الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة، وجارى متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها لخدمة الصرف الصحى بكافة القرى.

وأعادت المبادرة الرئاسية حياة كريمة الأمل لمشروعات الصرف الصحي التي تعطل تنفيذها، حيث تم استئناف العمل بالمشروع في عام 2020 ووصلت نسبة تنفيذ المشروع في المدينة الذي يخدم 480805 نسمة 99%، ونسبة تنفيذ الأعمال المدنية 80% والكهروميكانيكية 61%، ويبلغ عدد محطات الرفع بمدينة إسنا 6 محطة، بالإضافة إلى عدد 19 محطة رفع في قرى حياة كريمة، أما محطات المعالجة فيبلغ عددها 2 محطة، وتم مد نحو 86.4 كيلو متر خطوط طرد و 259.6 كيلو متر شبكات انحدار، وتبلغ التكلفة الكلية لمشروع الصرف الصحي بإسنا من خلال تنفيذ مشروعات عبر عدد 4 بروتوكول بإجمالي قيمة (1,226) مليار جنيه، وجاري العمل في عدد (19) قرية مركز إسنا بمبادرة حياة كريمة هى: النجوع قبلي والنجوع بحري والقرايا وكومير والنمسا وترعة ناصر ووابورات المطاعنة وتوماس 1 وتوماس 2 وتوماس الوسطى والعضايمة والمساوية وجزيرة راجح والحلة والهنادي وزرنيخ والكلابية والحميدات والدير.



استكمال مشروعات الصرف الصحى بقرى إسنا



العمال يواصلون مهمتهم فى مشروعات الصرف الصحى بالنمسا



العمل فى مشروعات الصرف الصحى بالنمسا وقرى إسنا



توصيل شبكات الصرف الصحى بقرى إسنا