حملة جديدة لمؤازرة الشعب الفلسطينى ووقف الحرب على غزة.. اعرف التفاصيل

كتب آسر أحمد

دشن عدد كبير من نشطاء منصات السوشيال ميديا المختلفة، حملة جديدة لمؤازرة الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني في قصفه الغاشم على المدنيين واستهدافه للأطفال في قطاع غزة، وحرص عدد كبير من المشاركين في الحملة على كتابة تعليق مسانداً لفلسطين وتصويره بجوار جواز سفره الشخصي ونشره الصورة عبر حسابه الشخصي للإشارة الى وقوف الشعوب العالمية بجانب الشعب الفلسطيني في حربه.



الحملة المؤازرة للشعب الفلسطيني

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية استشهاد المصور الصحفى الفلسطينى بقناة الجزيرة سامر أبو دقة خلال تغطيته القصف الإسرائيلى على مدرسة فرحانة فى خان يونس فى قطاع غزة.

يذكرأن، تعرض الصحفى الفلسطينى وائل الدحدوح، مراسل الجزيرة، لإصابة برصاص قوات الاحتلال، أثناء قيامه بواجبه وتغطية ميدان المعركة، وتم نقله على الفور إلى مستشفى ناصر الطبي.

وأستشهد حوالى 88 صحفيا وصحفية منذ بداية العدوان.