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حركة فتح للقاهرة الإخبارية: الاحتلال عطل انتخابات فلسطين وألغى كل الاتفاقات

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 10:40 ص
حركة فتح للقاهرة الإخبارية: الاحتلال عطل انتخابات فلسطين وألغى كل الاتفاقات الاحتلال الاسرائيلى
كتب محمد شعلان

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أكد الدكتور حسين حمايل المتحدث باسم حركة فتح، أن الاحتلال الإسرائيلي هو من ألغى كل الاتفاقات السياسي التي وقعت مع الشعب الفلسطيني، وما تقوم به إسرائيل خطر استراتيجي على المنطقة والإقليم وليس فقط على الشعب الفلسطيني.

وأضاف متحدث حركة فتح، في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، يجب أن يكون هناك حل شامل للقضية الفلسطينية وعلى الإدارة الأمريكية أن تتخلى عن تحيزها للاحتلال، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي هو من عطل الانتخابات الفلسطينية وهو من ألغى كل الاتفاقات السياسية التي وقعت مع الشعب الفلسطيني.







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