جماعة يهودية تحتج فى 8 مدن أمريكية للمطالبة بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة.. فيديو

نظمت جماعة يهودية تطالب بوقف إطلاق النار فى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة احتجاجات فى ثمانى مدن أمريكية، وعطلت حركة المرور فى ساعة الذروة فى شوارع وجسور مزدحمة فى واشنطن وفيلادلفيا.

وقالت جماعة "الصوت اليهودى من أجل السلام"، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية اليوم الجمعة، إن حوالى 90 متظاهرا أغلقوا الجسر المؤدى إلى جادة نيويورك فى الجزء الشمالى الغربى من العاصمة الأمريكية، فيما قالت الشرطة إن المظاهرة أغلقت تقاطع جادة نيويورك وشارع نورث كابيتول ودعت الأفراد إلى استخدام طرق بديلة.

