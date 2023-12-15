جماعة يهودية تحتج فى 8 مدن أمريكية للمطالبة بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة.. فيديو

محمد جمال

نظمت جماعة يهودية تطالب بوقف إطلاق النار فى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة احتجاجات فى ثمانى مدن أمريكية، وعطلت حركة المرور فى ساعة الذروة فى شوارع وجسور مزدحمة فى واشنطن وفيلادلفيا.

وقالت جماعة "الصوت اليهودى من أجل السلام"، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية اليوم الجمعة، إن حوالى 90 متظاهرا أغلقوا الجسر المؤدى إلى جادة نيويورك فى الجزء الشمالى الغربى من العاصمة الأمريكية، فيما قالت الشرطة إن المظاهرة أغلقت تقاطع جادة نيويورك وشارع نورث كابيتول ودعت الأفراد إلى استخدام طرق بديلة.

We need a permanent ceasefire so that we can prevent the further loss of life and then build a future without occupation, blockade, or apartheid. A future in which everyone, including Palestinians, can live in freedom and safety. pic.twitter.com/ItKktTPPgk — Jewish Voice for Peace (@jvplive) December 15, 2023



وقالت الجماعة فى منشور على أكس، إننا :" فى الليلة الثامنة من عيد الحانوكا، 8 مدن و8 جسور.. نحن هنا، نتجمع فى أنحاء البلاد بأعداد كبيرة ومتزايدة، لكى نقول كفى، أوقفوا إطلاق النار الآن".



كما خرجت مظاهرات فى بوسطن وأتلانتا وشيكاغو و مينيابوليس وسياتل وبورتلاند.



وأغلق نشطاء مناهضون للحرب حركة المرور على طريق سريع مزدحم فى لوس أنجلوس، خلال ساعة الذروة الصباحية، بينما نظم بعض الموظفين فى إدارة الرئيس جو بايدن وقفة احتجاجية للمطالبة بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة.