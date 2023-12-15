تقرير: فنزويلا والأرجنتين بين الدول الخمس الأعلى بمعدل التضخم خلال 2023

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "اكسيليثور" المكسيكية إن فنزويلا تسجل انخفاض بسيطا في معدل التضخم ، ولكنه لا يزال من بين أعلى المعدلات في العالم ، مشيرة إلى أن الأرجنتين وفنزويلا من بين الدول الخمس التي سجلت أعلى معدلات تضخم في 2023.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكترونى إلى أن معدل التضخم في المواد الغذائية والسلع والمنتجات الأخرى في فنزويلا وصل إلى 182.9٪ بين يناير ونوفمبر من هذا العام، في الوقت الذى يتوقع الخبراء أن التضخم في الارجنتين يصل إلى 180% نهاية العام الجارى، ويؤكد الخبراء أنه لا تزال هناك حاجة إلى المزيد من الانضباط المالي والنقدي.

من المحتمل أن تختتم فنزويلا عام 2023 بأدنى معدل تضخم لها خلال السنوات الست الماضية، لكن هذا التباين في أسعار السلع والمنتجات والخدمات لا يزال 3 أرقام ويتنافس ليكون الأعلى في العالم، كما يحذر الخبراء.

وعلى الرغم من أنه لا تزال هناك حاجة إلى إضافة تباين الشهر الأخير من العام، إلا أن الرقم يبدو بعيدًا إلى حد ما عن التضخم الرسمي لعام 2022 بأكمله، البالغ 234.1%. ووصفت الحكومة الفنزويلية هذا الإغلاق التضخمي بأنه "أخبار جيدة".

وقال الرئيس الفنزويلي ، نيكولاس مادورو ، "أعتقد أن التضخم لهذا العام سيغلق دون 234%. "ستكون نكسة كبيرة".

وإذا تأكد هذا الاتجاه، فسيكون ثالث أدنى معدل تضخم سنوي في العقد الماضي في فنزويلا والأدنى منذ عام 2016.

ومع ذلك، أعلنت حكومة نيكولاس مادورو عن تفاؤلها بشأن اقتصادها، وقال الرئيس قبل أسابيع إن التضخم بين يناير وسبتمبر من هذا العام كان "الأدنى منذ الربع الثالث من عام 2014".

وبحسب صفحة الإحصاءات الاقتصادية العالمية داتا ماكرو، سجلت زيمبابوي أعلى معدل تضخم متراكم منذ يناير في العالم، بنسبة 261.3%، تليها لبنان (184.9%)، وفنزويلا (182.9%)، والأرجنتين (148.2%)، وهندوراس، التي بلغ معدل التضخم فيها 9.8% منذ يناير ، هى الدولة التى تعانى من أعلى معدل تضخم بعد فنزويلا والأرجنتين فى امريكا اللاتينية.

ووفقا لتقديرات حكومة نيكولاس مادورو والمنظمات الدولية، مثل اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وصندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد الفنزويلي سوف ينمو بنسبة 5 % على الأقل هذا العام.