اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 ديسمبر 2023 10:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

تفاصيل قتل الاحتلال الإسرائيلى 3 رهائن بالخطأ بمنطقة الشجاعية فى غزة

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 09:08 م
تفاصيل قتل الاحتلال الإسرائيلى 3 رهائن بالخطأ بمنطقة الشجاعية فى غزة الإسعاف الإسرائيلى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعترفت قوات الدفاع الإسرائيلية بارتكاب خطأ فادح، مؤكدة مقتل ثلاثة رهائن إسرائيليين عن طريق الخطأ خلال القتال فى منطقة الشجاعية.
 
وقع الحادث عندما حددت قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي عن طريق الخطأ أن الرهائن يمثلون تهديدًا، مما أدى إلى إطلاق نار مميت.
 
وأصدر متحدث باسم الجيش الإسرائيلى بيانا قال فيه: "خلال عمليات التفتيش في المنطقة التي وقع فيها الحادث، ظهرت شبهة حول هويات المتوفين، وتم نقل جثثهم إلى الأراضي الإسرائيلية لفحصها، وبعد ذلك تم التأكد من أنهم كانوا ثلاثة رهائن إسرائيليين". 
 
الرهينتان اللتان تم التعرف عليهما هما يوتام حاييم، الذي تم اختطافه من كيبوتس كفار عزة في 7 أكتوبر، وسامر تالالكا، الذي تم اختطافه من كيبوتس نير عام في نفس اليوم. وتم إخطار عائلة الرهينة الثالثة، وتم احترام طلبها عدم الكشف عن هويتها، كما ورد في بيان الجيش الإسرائيلي.
 
أعرب جيش الإحتلال الإسرائيلى عن أسفه العميق إزاء الحادث، وقدم تعازيه القلبية للعائلات المتضررة. وشدد جيش الدفاع الإسرائيلى على التزامه بالمهمة الوطنية المتمثلة في تحديد مكان الأفراد المفقودين وضمان العودة الآمنة لجميع الرهائن.






غزة

دمار غزة

فلسطين

اخبار فلسطين

اسرائيل

الاحتلال الاسرائيلى

قصف غزة

القصف الاسرائيلى

جرائم اسرائيل

الضفة الغربية

طوفان الاقصى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة