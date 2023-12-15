تعرف على وحدات المرور الأعلى ترخيصا للسيارات خلال نوفمبر 2023

كتبت : أماني سمير

ذكر آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن وحدة مرور القاهرة الجديدة قد حصدت المركز الأول للواحدات الأكثر ترخيص "السيارات الزيرو" على مستوى الجمهورية، حيث سجلت 1202 سيارة ثم وحدة مرور حدائق الأهرام 1080 ثم وحدة مدينة نصر 894 ثم وحدة مرور فيصل 891 سيارة ثم وحدة مرور أكتوبر 767 أما المنافذ الجمركية فقد شهدت المنافذ الجمركية دخول 12280 مركبة ومنذ السلوم وحده شهد دخول 9173 مركبة.

يذكر أن آخر تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات عن شهر نوفمبر 2023 أن عن عدد المركبات المتنوعة التى تم التأمين الإجبارى عليها، وتم ترخيصها "زيرو" سجلت حوالي 32896 مركبة متنوعة.

مما يعنى وجود زيادة في مبيعات السيارات وترخيصها خلال شهر أكتوبر السابق بحوالي 4891 مركبة، كما أكد تقرير نوفمبر أن إجمالي المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية بلغت 2145 مركبة موديل 2020، و3873 مركبة موديل 2021، و8175 مركبة موديل 2022، و9860 مركبة موديل 2023، و8843مركبه موديل 2024.