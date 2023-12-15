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تعرف على موعد غرة شهر رجب لعام 1445 هجريا

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 04:03 م
تعرف على موعد غرة شهر رجب لعام 1445 هجريا استطلاع الهلال - أرشيفية
كتب ـ محمود راغب

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كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد شهر رجب، ففلكيا يكون أول أيام شهر رجب لعام 1445 هجريا، السبت 13 يناير 2024، وعدد أيامه 29 يوما.
 
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه دارُ الإفتاءِ المصريةُ، أن الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر ديسمبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو آخر أيام شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا، وأن الخميس الموافق الرابع عشر من شهر ديسمبر لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام ألف وأربعمائة وخمسة وأربعين هجريًّا.
 
نظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".
 
 






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