اليوم السابع
Ads
الجمعة، 15 ديسمبر 2023 08:49 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على موعد أول إجازة رسمية مع بداية العام الميلادى الجديد 2024

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 07:30 ص
تعرف على موعد أول إجازة رسمية مع بداية العام الميلادى الجديد 2024 السفر لقضاء إجازة ـ أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية ،  خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة. 
 
وأول الإجازات الرسمية المرتقبة ستكون مع بداية العام الميلادى الجديد 2024 ، وستكون إجازة عيد الميلاد المجيد "المسيحيين الشرقيين " الأحد 25 جمادى الأخرة 7 يناير 2024، وبعدها إجازة ثورة 25 يناير 2011 وعيد الشرطة الخميس 13 رجب 25 يناير 2024 .
 
 
ووفقا للحسابات كانت اخر إجازة خلال 2023 هى إجازة عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر" ، وبذلك لم يعد هناك اجازات رسمية حتى نهاية السنة .
 
 
 






اجازات 2023

أيام الإجازات فى 2023

الاجازات الرسميه فى 2023

كام يوم إجازة فى 2023

عيد الميلاد

عيد الميلاد المجيد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة