اليوم السابع
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تعرف على قوانين الأحوال الشخصية للطائفة المارونية فى مصر

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 06:00 م
تعرف على قوانين الأحوال الشخصية للطائفة المارونية فى مصر المطران جورج شيحان
كتب: محمد الأحمدى

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جاءت الطائفة المارونية إلى مصر عام 1745 حيث كرس الراهب الحلبي (المريمي) موسى هيلانة أول كنيسة مارونية في  دمياط، وهي كنيسة البارجة، وهي أول كنيسة مارونية في مصر وأفريقيا.
 
وذكر المطران جورج شيحان مطران الطائفة المارونية فى مصر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن الطائفة هي طائفة كاثوليكية وتخضع لقوانين الكنيسة الكاثوليكية في العالم، كما أن هناك قانون خاص للكنائس الشرقية صادر عن الفاتيكان. 
 
وتنتسب الطائفة إلى أبو الطائفة وهو القديس مارون الناسك، الذى عاش في القرن الرابع الميلادي. ومن ثم  حملت اسمه الطائفة، ثم كان اول بطريرك ماروني للكنيسة وهو مار يوحنا مارون الذي عاش في القرن السابع وأسس أول بطريركية مارونية هناك عام 685.
 
 






الطائفه المارونيه

المطران جورج شيحان

الكنيسه الكاثوليكيه

الكنيسه المارونيه



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