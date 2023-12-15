تعرف على أيقونة القديس نيكولاس "سانتا كلوز" بمتحف الغردقة.. صورة

البحر الأحمر - عماد عرفة

توجد فى متحف الغردقة الكثير من القطع الأثرية التى لها تاريخ منها الفرعونية والرومانسية والإسلامية والقبطية، من بين تلك القطع أيقونة القديس نيكولاس الشهيرة.. تعرف عليها فى المعلومات الآتية:

-أيقونه من الخشب الملون للقديس نيقولاس والملقب بسانتا كلوس

- عرف عنه أنه كان يوزع المال على المحتاحين ليلا" وهو متخف

- عمل أسقف لمدينة ميرا وهى تركيا حاليا

- الأيقونة مصنوعه من مادة الخشب الملون

- يرجع تاريخها الى ما بين اعوام : 270 إلى 345م

- يرجع مصدرها إلى المتحف القبطى

يذكر أن متحف آثار الغردقة يضم الالاف من القطع الأثرية المختلفة التى يرجع تاريخها إلى الالاف السنين منها الفرعونية والرومانية والقبطية والإسلامية والحديثة.