بريد البحرين يصدر طوابع تذكارية بمناسبة العيد الوطنى الـ52

إيمان حنا

أصدر بريد البحرين بوزارة المواصلات والاتصالات، وبالتنسيق مع هيئة البحرين للثقافة والآثار، مجموعة من أربعة طوابع تذكارية تستعرض جانباً من التراث لمملكة البحرين، وفق "الأيام البحرينية" .

يأتي هذا الإصدار بمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولى الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم وما يصاحبها من مناسبات وطنية.

وتم استيحاء تصميم الطابع من الكنوز التي تمتاز بها أراضي وبحار مملكة البحرين، والتي عرفت بامتزاج مياهها بين مالح وعذب صافي يتدفق من جوفه والتي هي الظاهرة التي يمتاز بها اللآلئ البحرينية، والتي تتكون من مياه عذبة ومالحة والتي يشتق منهما اسم مملكة البحرين.

ويطرح الإصدار في جميع الفروع البريدية بسعر دينارين، ومغلف إصدار اليوم الأول بدينارين ونصف.