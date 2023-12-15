اليوم السابع
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الجمعة، 15 ديسمبر 2023 08:23 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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انقطاع المياه بطلخا وبعض مناطق نبروه فى الدقهلية لمدة 12 ساعة

الجمعة، 15 ديسمبر 2023 07:00 ص
انقطاع المياه بطلخا وبعض مناطق نبروه فى الدقهلية لمدة 12 ساعة قطع المياه
الدقهلية شريف الديب

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية انقطاع مياه الشرب فى المناطق الآتية.. طلخا بالكامل، وجزء من نبروه، اليوم الجمعة، بداية من الساعة 6:30 مساء حتى الساعة 7 من صباح غدا السبت الموافق 16/12/2023، وذلك لقيام الشركة بتنفيذ أعمال صيانة بمرفق مياه طلخا.

وطالبت الشركة المواطنين والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز، بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين خلال فترة الانقطاع.







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