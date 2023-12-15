وأوضحت صحيفة كاثميريني اليونانية إن تكلفة تغير المناخ بالنسبة لليونان تقدر بحلول نهاية القرن بنحو 2.2 مليار يورو سنويا، أو حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي بالقيم الحالية، وفقا لتقرير صادر عن بنك اليونان ومحافظه يانيس ستورناراس حول التغير المناخي والآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية في اليونان.

وحذر التقرير من أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فإن اليونان معرضة لخطر التصحر بنحو 40%، خاصة في الأجزاء الشرقية والجنوبية من البلاد .

وأشار التقرير إلى توقعات بارتفاع درجات الحرارة بمقدار 1.2 إلى 2 درجة مئوية بحلول منتصف القرن، وبنسبة 2 إلى 5 درجات مئوية بعد عام 2060، مقارنة بالفترة 1971-2000، وزيادة في أيام موجة الحر بمقدار 10 إلى 15 يومًا بحلول عام 2050، وبنسبة 30 إلى 50 يومًا. وبحلول عام 2100، من المتوقع أن ينخفض هطول الأمطار بشكل ملحوظ بعد عام 2050، وخاصة في الأجزاء الجنوبية من البلاد.

ومع ذلك ، في الوقت نفسه، سيزداد تواتر أحداث هطول الأمطار الغزيرة. وسوف تصبح الحرائق أكثر تواتراً وتستمر لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 يوماً بحلول منتصف القرن، ومن 15 إلى 50 يوماً بحلول نهاية القرن. وفي الوقت نفسه، سوف يرتفع مستوى سطح البحر بمقدار 15 إلى 20 سم بحلول منتصف القرن، وبنسبة 20 إلى 80 سم بحلول نهاية القرن.

وتوفر هذه الدراسة نظرة ثاقبة للمواقع الأكثر عرضة لتغير المناخ، بهدف تطوير سياسة وطنية فعالة للتكيف مع تغير المناخ حيث تستخدم الخصائص الفيزيائية والاجتماعية والاقتصادية لقياس مدى الضعف.