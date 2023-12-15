اليمن.. "مسام" يتلف 289 لغما وعبوة ناسفة زرعها الحوثيون فى شبوة ومأرب

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نفذ مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" اليوم /الجمعة/ فى "وادى ذهبا" بمديرية عين محافظة شبوة، عملية إتلاف وتفجير 289 لغماً وعبوة ناسفة وقذيفة غير متفجرة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت)، أن الفرق الهندسية للمشروع تمكنت من نزع تلك الألغام والعبوات الناسفة والقذائف غير المتفجرة التى كانت قد زرعتها ميليشيا الحوثى الإرهابية، خلال الشهر الماضى من مديرية حريب بمحافظة مأرب، ومديريتى عين وعسيلان بيحان بمحافظة شبوة.

وأوضح مدير البرنامج الوطنى للتعامل مع الألغام "يماك" العميد الركن أمين العقيلى أن الألغام والمقذوفات التى جرى إتلافها تنوعت بين 210 لغمًا مضادًا للدبابات، و30 لغمًا مضادًا للأفراد و42 قذيفة غير منفجرة، بالإضافة إلى 7 عبوات ناسفة.. مشيراً الى ان هذه العملية هى رقم 195 التى ينفذها مشروع "مسام" بنجاح، بهدف التخلص منها وضمان إنهاء خطرها على المدنيين.