جدد وزير الشؤن الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الإسباني خوسيه مانويل الباريس، التزام المغرب وإسبانيا بمواصلة جهودهما والتنسيق الوثيق مع كافة الشركاء من أجل تعبئة دولية لوقف إطلاق النار مستدام وقابل للمراقبة في غزة، وذلك من أجل وقف أعمال العنف هناك بهدف حماية جميع المدنيين وتحقيق السلم والاستقرار والرفاه لكافة شعوب المنطقة.
واكد الوزيران -عقب مباحثات جرت بينهما الخميس، في العاصمة المغربية الرباط- ضرورة تعزيز المشاورات من أجل المساهمة بشكل نشط وفعال في جهود المجتمع الدولي، لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في سلم وأمان وعلى أساس حل الدولتين.
وأبرز الوزيران أهمية دعم حل سياسي والذي يبقى أساسيًا من أجل تخليص المنطقة من النزاع والعنف بهدف إرساء التعايش والسلم والازدهار في المنطقة برمتها.
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