المحطات النووية: صب خرسانة المفاعل الـ4 والأخير بالضبعة خلال أسابيع

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أنه من المتوقع أن يتم صب الخرسانة الخاصة بالمفاعل الرابع والأخير بالمحطة النووية بالضبعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، موكدا أن الهيئة بالتعاون مع الجانب الروسى تعمل على قدما وساق للانتهاء من المشروع فى موعده المحدد.

وأضاف الوكيل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ما يشهده موقع المحطة النووية بالضبعة من إنجازات متتالية يتم تحقيقها بنجاح فى مسار تنفيذ المشروع يٌعبر وبشدة عن قدرة الدولة المصرية والشركات المصرية على خطو خطوات واسعة نحو دخول الصناعة النووية بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة فى مستقبل أكثر أمناً حيث إن الطاقة النووية واستخداماتها السلمية تلعب دور محورى فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

ويرى الوكيل أن الانتهاء من صب الخرسانات الخاصة بالمفاعلات الأربعة خلال عام من صدور إذن البدء فى الانشاء من جانب هيئة الرقابة النووية والإشعاعية يعتبر دليل على الثقة العالمية فى الاقتصاد المصرى وقوة الإرادة السياسية، لافتا إلى أن الضبعة تعتبر قلب استراتجية التنمية المستدامة فى مصر لما ستحققه من تمكين الشباب والمرأة وتحقيق أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادى والسياسى.