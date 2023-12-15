وقال أبو سعيد ـ في مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية اليوم الجمعة، من جنيف ـ إن "إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان في غزة منذ أكثر من 50 عاما بشكل صارخ وفادح، ولكن الأحداث بعد السابع من أكتوبر فاقت كافة التقديرات".

وتوقع المسؤول الدولي حدوث أزمات كبيرة داخل الدول الداعمة للعدوان بشكل مطلق منذ بداية أحداث السابع من أكتوبر خاصة في ظل تعنت الاحتلال وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا صعوبة إحياء مسار السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين في ظل ارتكاب انتهاكات غير مسبوقة لحقوق الإنسان في غزة.

وشدد أبو سعيد على أن هناك تغييرات واضحة طرأت في مواقف الدول الأوروبية تجاه أحداث غزة وسط مخاوف من تهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من المواقف الأوروبية والعربية الداعمة للقضية الفلسطينية لإحداث نتائج إيجابية على أرض الواقع.

